Первый в мире музей-танкер! В Бакинской бухте отроется выставка "К морю…"

БАКУ /Trend Life/ - В музее-танкере "Сураханы" 16 июля в 18.00 состоится открытие выставки "Dənizə Doğru...", организованной ASCO (Азербайджанское Каспийское морское пароходство) и Chagh Art Platform, сообщает Trend Life.

Первый в мире музей-танкер был создан в 2017 году. Главная цель – ознакомление жителей города и гостей столицы, туристов с историей Каспия и Пароходства, с доблестным трудом наших моряков-героев. Судно-музей "Сураханы" играет роль моста, связывающего прошлое и будущее современного Азербайджана, которому присущи древние судоходные традиции. Отметим, что судно "Сураханы" сыграло большую роль в истории нефтеперевозок Азербайджана по морю. Танкер длиной 123,5 метра и дедвейтом 4696 тонн относится к типу судов "Инженер А. Пустошкин", спущенных впервые на воду в Каспийском море в 1957 году.

Главная тема экспозиции – Каспий, где бушуют ветры и отражены лучи солнца, где отдыхают и наслаждаются открытым пространством, где добывают нефть и кипит жизнь.

Гостям будет представлен взгляд на Каспийское море глазами известных и молодых художников, среди которых Эльдар Гурбанов, Интигам Агаев, Рафаил Алиев, Вугар Али, Рашад Джаббаров, Мир Азер Абдуллаев, Анар Гусейнзаде, Эльшан Караджа, Лейла Алтунай, Милена Набиева, Эльчин Гусейн, Мамед Рашидов, Гюнель Равилова, Аббас Мамедов, Диана Алиева, Сабина Сафарова, Агиль Гашимов, Рашад Рзаев, Сахиб Ягубов и другие.

В экспозиции более сорока произведений в жанре марина (морской пейзаж).

Выставка пройдет два дня – 16 и 17 июля. Вход свободный. Адрес: Приморский Бульвар. Телефон для справок: +994 50 988 85 91

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