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Композиция Исфара Сарабского в официальной презентации всемирного джазового фестиваля во Франции (ВИДЕО)

Культура Материалы 19 июля 2022 17:51
Композиция Исфара Сарабского в официальной презентации всемирного джазового фестиваля во Франции (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Композиция лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Азербайджана, пианиста и композитора Исфара Сарабского Planet из одноименного альбома украшает официальную презентацию всемирного джазового фестиваля Jazz à Sète, сообщает Trend Life.

Jazz à Sète - это джазовый фестиваль под открытым небом, который с 1988 года традиционно проводится в июле в Théâtre de la Mer (Театр де ля Мер) в городе Сет (Франция) с участием лучших джазменов мира. Фестиваль уникален тем, что все вечерние концерты проходят на фоне Средиземного моря. В этом году концертные программы представлены с 17 по 21 июля.

Интересно, что Исфар Сарабский вместе со своим трио в составе Макара Новикова (контрабас) и Саши Машина (ударник) в рамках джаз-фестиваля 20 июля разделит сцену со всемирно известным американским пианистом и композитором, обладателем 14 премий "Грэмми", одним из наиболее авторитетных джазовых музыкантов XX века Херби Хэнкоком.

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