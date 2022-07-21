Ветра Абшерона… Прошлое и настоящее с любовью и ностальгией в произведениях Бутуная Хагвердиева в QGallery (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку – Ичеришехер, в галерее QGallery (Qız Qalası), состоялось открытие персональной выставки Бутуная Хагвердиева под названием "Ветра Абшерона", сообщает Trend Life.

Мероприятие вызывало большой интерес общественности, творческой интеллигенции и молодежи, представителей дипломатических миссий, известных деятелей культуры и искусства, в том числе председателя правления ОАО "Азерхалча" Эмина Мамедова, директора Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анны Ибрагимбековой, режиссера Васифа Бабаева, мастеров кисти Салхаба Мамедова, Гусейна Хагвердиева, Рафаила Алиева, Эльдара Гурбанова, Элиара Алимирзоева, Вугара Али и других.

В экспозиции представлено 28 работ талантливого художника, которые он создал после того, как три года назад решил переехать из Баку в пригород, в поселок Нардаран, на территорию, известную под названием Лахыдж баглары.

Художник чудесным образом соединяет в своих полотнах прошлое и настоящее для философского осмысления окружающего мира. Его картины приковывают внимание зрителей незамысловатым по композиции сюжетом, простотой. Например, освещенные солнцем старые машины создают очаровательную игру света и тени. В то же время внимание художника к деталям, его чуткая работа с композицией завораживают, превращая скромный пейзаж в настоящий образец подлинного реалистического искусства.

"Картины были созданы на протяжении трех месяцев как на одном дыхании, от всей души и с особым вдохновением. Они вобрали в себя неповторимую ауру Абшерона. Душевно и с ностальгией! Мир Абшерона, его дачи – это больше, чем просто загородный домик с садом. Это целый мир, яркая неотъемлемая часть детства многих поколений столичных жителей, место единения человека и природы", – сказал Бутунай Хагвердиев, представитель семейства мастеров кисти Хагвердиевых, сын известных художников Уджала (1960-2004) и Елены, участник многих национальных и международных проектов.

В работах Бутуная все гармонично, а природа родного Абшерона - тиха и безмятежна. Этого состояния мастер добивается с помощью изысканных градаций света. Благодаря мастерскому владению техникой автор передает нам ту гармонию, которую он испытывал при написании картины.

"Мы осязаем, с какой любовью было создано каждое произведение художника. Автор передал нам состояние конца лета, когда почти неуловимо в воздухе чувствуется приближение осени. Каждый пейзаж художника – это пейзаж - настроение, признание в любви к Абшерону", - отметила директор QGallery Ирада Агамогланова.

Своим видением художник бесконечно приближается к самой природе, к ее едва уловимым состояниям. Более того, пейзаж – это не слепое подражание и копирование, а вдумчивое осмысление, передача эмоционального состояния природы. В полотнах Бутуная есть то, что отличает большого художника – умение в знакомом всем образе показать что-то сиюминутное, что ускользнуло от других.

"Все в этом мире меняется, многое уходит в прошлое, новшества привлекают нас, но всегда остается неизменной душа Абшерона. Это музыка сердец многих поколений, воспетая поэтами, писателями, художниками и музыкантами! Ветра Абшерона уносят нас в романтические воспоминания и даруют лучшие душевные чувства", - сказала Елена Хагвердиева.

Виртуозное владение изобразительной грамотой и техникой рисования позволяет Бутунаю Хагвердиеву передавать всю полноту ощущений, когда забываешь, что перед тобой рукотворная картина, и лишь ловишь себя на мысли, как мог человек с помощью неодушевленной краски воплотить абсолютную реальность, передать природу предметов, в частности, раритетных советских машин, создать иллюзию присутствия человека…

Выставка продлится до 27 июля.

Фото - Вугар Иманов.