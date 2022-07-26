...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)

Культура Материалы 26 июля 2022 14:59 (UTC +04:00)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художник Эльдар Бабазаде принял участие в ХVII Международном арт-симпозиуме по современному искусству на тему "Симфония труда", который прошел в Елабужском государственном музее-заповеднике (Республика Татарстан, Россия), сообщает Trend Life.

Тематика арт-симпозиума включала в себя художественную интерпретацию национальных традиций разных народов мира сквозь призму творчества художников, проживающих в различных регионах России и других странах. Участниками проекта стали 35 художников из Азербайджана, Казахстана, России и Узбекистана. За 10 дней в Елабуге они создали 130 работ - 50 живописных, 11 графических и 69 предметов декоративно-прикладного искусства.

"Главная цель симпозиума "Симфония труда" – совместная творческая деятельность, плодотворное общение, взаимное обогащение опытом, повышение интереса к культурным традициям разных народов как важной составной части национального самосознания в современном изобразительном искусстве. И все это - через популяризацию национального наследия современными мастерами в живописи и графике. В рамках проекта "Симфония труда" я принял участие в мастер-классах по горячей эмали и росписи по доскам, создав произведения с национальным колоритом, а также написал картину, посвященную нефтяной отрасли и труду азербайджанских нефтяников", - сказал Trend Life Эльдар Бабазаде.

Художник также представил две картины, написанные ранее, которые отражают заданную тему труда. На одной из них изображена мастерица, ткущая ковер, а на другой – женщина, которая печет хлеб в тендире. Эти полотна не только связаны с темой труда, но и демонстрируют национальное достояние азербайджанского народа – ковер и древнюю традицию выпечки хлеба в тендире. Работы азербайджанского мастера вызвали большой интерес гостей симпозиума.

Экспозиция продлится до 19 августа. Организаторы - министерство культуры Республики Татарстан РФ, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России".

Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости