Симфония труда! Татарстан восхищен работами азербайджанского художника (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художник Эльдар Бабазаде принял участие в ХVII Международном арт-симпозиуме по современному искусству на тему "Симфония труда", который прошел в Елабужском государственном музее-заповеднике (Республика Татарстан, Россия), сообщает Trend Life.

Тематика арт-симпозиума включала в себя художественную интерпретацию национальных традиций разных народов мира сквозь призму творчества художников, проживающих в различных регионах России и других странах. Участниками проекта стали 35 художников из Азербайджана, Казахстана, России и Узбекистана. За 10 дней в Елабуге они создали 130 работ - 50 живописных, 11 графических и 69 предметов декоративно-прикладного искусства.

"Главная цель симпозиума "Симфония труда" – совместная творческая деятельность, плодотворное общение, взаимное обогащение опытом, повышение интереса к культурным традициям разных народов как важной составной части национального самосознания в современном изобразительном искусстве. И все это - через популяризацию национального наследия современными мастерами в живописи и графике. В рамках проекта "Симфония труда" я принял участие в мастер-классах по горячей эмали и росписи по доскам, создав произведения с национальным колоритом, а также написал картину, посвященную нефтяной отрасли и труду азербайджанских нефтяников", - сказал Trend Life Эльдар Бабазаде.

Художник также представил две картины, написанные ранее, которые отражают заданную тему труда. На одной из них изображена мастерица, ткущая ковер, а на другой – женщина, которая печет хлеб в тендире. Эти полотна не только связаны с темой труда, но и демонстрируют национальное достояние азербайджанского народа – ковер и древнюю традицию выпечки хлеба в тендире. Работы азербайджанского мастера вызвали большой интерес гостей симпозиума.

Экспозиция продлится до 19 августа. Организаторы - министерство культуры Республики Татарстан РФ, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России".