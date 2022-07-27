Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов – 3 тысячи зрителей стоя приветствовали артистов в Германии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным триумфом ознаменовалось выступление всемирно известных оперных исполнителей, народных артистов Азербайджана Эльчина Азизова и Юсифа Эйвазова, и его супруги, народной артистки России Анны Нетребко в рамках ежегодного музыкального фестиваля Thurn und Taxis Schlossfestspiele на сцене Fürstliches Schloss St. Emmeram в Регенсбурге (Германия), сообщает Trend Life.

Выступление прошло в сопровождении симфонического оркестра под управлением итальянского дирижера Микеланджело Мацца. Для зрителей были исполнены арии из известных оперных произведений. Три тысячи человек стоя приветствовали артистов.

"Невероятный вечер музыки и дружбы, объединяющий всех любителей великого искусства в Регенсбурге. Большое спасибо знающим, умным и честным людям, которые поддерживают искусство. Большое спасибо трем тысячам благодарных людей в зале, которые были рядом с нами. Мы будем продолжать создавать музыку, усердно работать и встречаться с нашими поклонниками по всему миру", - поделился своими впечатлениями Юсиф Эйвазов.