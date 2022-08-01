Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Названы имена победителей конкурса сценариев AZƏRBAYCANFİLM-100, который проводится киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает в понедельник Trend Life.

Конкурс, приуроченный к 100-летию киностудии, посвящен теме "Карабах".

Его цель в категории "Сценарий полнометражного художественного фильма" - поддержка и стимулирование деятельности творческих людей, работающих в сфере кинематографии, привлечение к процессу новых творческих сил и формирование сценарного портфолио киностудии.

Победителей определил Экспертный совет, созданный при киностудии.

Первого места удостоен Мирсадыг Агазаде за сценарий фильма Supəri, второго - Туркан Гусейн за сценарий картины Axırıncı palata, третьего - Ниджат Дадашов за сценарий фильма Zirzəmi.

Отметим, что на конкурс поступило 60 заявок, из них семь были отклонены в связи с несоответствием регламенту. Остальные 53 сценария были переданы на рассмотрение Экспертного совета.