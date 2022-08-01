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Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)

Культура Материалы 1 августа 2022 13:54 (UTC +04:00)
Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Названы имена победителей конкурса сценариев AZƏRBAYCANFİLM-100, который проводится киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает в понедельник Trend Life.

Конкурс, приуроченный к 100-летию киностудии, посвящен теме "Карабах".

Его цель в категории "Сценарий полнометражного художественного фильма" - поддержка и стимулирование деятельности творческих людей, работающих в сфере кинематографии, привлечение к процессу новых творческих сил и формирование сценарного портфолио киностудии.

Победителей определил Экспертный совет, созданный при киностудии.

Первого места удостоен Мирсадыг Агазаде за сценарий фильма Supəri, второго - Туркан Гусейн за сценарий картины Axırıncı palata, третьего - Ниджат Дадашов за сценарий фильма Zirzəmi.

Отметим, что на конкурс поступило 60 заявок, из них семь были отклонены в связи с несоответствием регламенту. Остальные 53 сценария были переданы на рассмотрение Экспертного совета.

Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)
Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)
Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)
Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)
Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)
Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)
Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)
Определены победители конкурса киносценариев на тему "Карабах" (ФОТО)
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