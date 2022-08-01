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В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)

Культура Материалы 1 августа 2022 15:27 (UTC +04:00)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Кино играет большую роль в развитии культуры.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в понедельник первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев на мероприятии, приуроченном ко Дню национального кино, отмечаемому 2 августа.

Замминистра подчеркнул, что развитие азербайджанского кинематографа является одним из приоритетных направлений деятельности министерства культуры.

Эльнур Алиев добавил, что 2 августа на мероприятии в Баку, посвященном Дню национального кино, вниманию общественности будет представлено пять новых фильмов. Три из них сняты в рамках конкурса Böyük qayıdış ("Великое возвращение"), проведенного министерством культуры.

Также было отмечено, что в будущем году будет отмечаться 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Далее состоялось награждение почетными дипломами деятелей кинематографа.

В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
В День национального кино в Баку покажут пять новых фильмов (ФОТО)
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