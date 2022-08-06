В Баку пройдет Республиканский конкурс, посвященный Бюльбюлю

БАКУ /Trend Life/ - Со 2 по 9 сентября 2022 года в Баку пройдет Республиканский конкурс среди ханенде и инструментальных исполнителей мугама (тар, кяманча, балабан, ганун), сообщили Trend Life организаторы конкурса.

Конкурс пройдет в рамках "Года города Шуша" и посвящен 125-летию со дня рождения выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля.

Организаторы конкурса - министерство науки и образования, министерство культуры Азербайджана, Азербайджанская национальная консерватория, Фонд Бюльбюля и Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля.

Конкурс включает в себя предварительный отборочный и два основных этапа. В ходе отборочного этапа определяются участники, который пройдут в первый этап конкурса.

В конкурсе могут участвовать ханенде и инструменталисты в возрасте 17-25 лет. Каждый конкурсант должен представить выступление (примерно в течение 10 минут), отражающее богатство и разнообразие традиционного музыкального наследия Азербайджана.

Желающие принять участие в конкурсе должны отправить заявку и документы (копия удостоверения личности, биография и фотография (10.7 см * 14.8 см, jpg) до 25 августа на адрес электронной почты [email protected].

Отборочный этап конкурса состоится 2 сентября, I тур – 5, 6 сентября (свободное исполнение произведений азербайджанских и зарубежных композиторов, мугам, мугамная импровизация и т.д.), II тур запланирован на 7 сентября (одно произведение из репертуара Бюльбюля, предпочтительно исполнение мугама в произведении).

Конкурс открыт для зрителей – отборочный этап пройдет в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, I и II туры - в Азербайджанской национальной консерватории.