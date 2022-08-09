Первый замминистра культуры Азербайджана встретился со всемирно известным исполнителем мугама Алимом Гасымовым

БАКУ /Trend Life/ - Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев встретился со всемирно известным исполнителем мугама, обладателем премии ЮНЕСКО, членом Международной ассамблеи редких голосов, народным артистом Азербайджана Алимом Гасымовым, сообщили Trend Life в ведомстве.

Первый замминистра культуры провел встречу с мастером мугама в преддверии его 65-летнего юбилея.

Эльнур Алиев передал Алиму Гасымову поздравительную телеграмму министра культуры Анара Керимова, и поздравив его с приближающимся юбилеем, пожелал народному артисту крепкого здоровья и новых творческих достижений.

В ходе встречи были обсуждены творческие планы Алима Гасымова и предстоящие мероприятия.