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Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Азерпашой Нематовым (ФОТО)

Культура Материалы 12 августа 2022 19:07 (UTC +04:00)
Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Азерпашой Нематовым (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - 12 августа первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев встретился с художественным руководителем и директором Государственного академического национального драматического театра, народным артистом, профессором Азерпашой Нематовым, сообщили Trend Life в ведомстве.

Встреча была приурочена к 75-летнему юбилею Нематова.

Эльнур Алиев передал Азерпаше Нематову поздравительное письмо министра культуры Азербайджана Анара Керимова и пожелал юбиляру долгих лет жизни и новых творческих успехов.

Азерпаша Нематов выразил признательность за оказанное внимание.

Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Азерпашой Нематовым (ФОТО)
Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Азерпашой Нематовым (ФОТО)
Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Азерпашой Нематовым (ФОТО)
Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Азерпашой Нематовым (ФОТО)
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