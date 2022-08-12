Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Азерпашой Нематовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 12 августа первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев встретился с художественным руководителем и директором Государственного академического национального драматического театра, народным артистом, профессором Азерпашой Нематовым, сообщили Trend Life в ведомстве.

Встреча была приурочена к 75-летнему юбилею Нематова.

Эльнур Алиев передал Азерпаше Нематову поздравительное письмо министра культуры Азербайджана Анара Керимова и пожелал юбиляру долгих лет жизни и новых творческих успехов.

Азерпаша Нематов выразил признательность за оказанное внимание.