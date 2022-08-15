Сын Шаина Новрасли дебютировал в Австрии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, известный пианист Шаин Новрасли выступил на фестивале Jazzbühne в Лехе (Австрия), сообщает Trend Life.

На одной сцене вместе с Новрасли выступили известные зарубежные музыканты Джеймс Каммак (басист) и Жослин Азар (исполнитель на ударных).

Интересным моментом стало то, что на фестивале состоялось дебютное выступление сына Шаина Новрасли – Мирсамеда.

Отметим, что Шаин Новрасли выступал с концертами в странах Европы и Азии, в США, России, Турции с разными проектами - трио, соло, квартет, он неоднократный участник международных фестивалей.

В творчестве он синтезирует традиции Запада и Востока. Джазовые композиции основаны на азербайджанском джаз-мугаме, европейской классической музыке и состоят из элементов полифонии, блюза и фольклорной музыки. Автор около десяти альбомов, один из которых - Emanation был включен в список лучших джазовых альбомов мира 2017 года.