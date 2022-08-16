Турецкая звезда Ирем Дериджи выступит с концертом на каспийском побережье в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля "Şazeli Bahçe" 17 августа в Баку состоится концерт турецкой звезды Ирем Дериджи, сообщает Trend Life.

Начало - в 20:00. Ирем Дериджи представит свои хиты и новые композиции.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане "Şazeli Bahçe", который находится на территории "Dalga Beach Aquapark Resort".

19 августа состоится концерт Замига Гусейнова, 26 августа – Гюлай Ибрагимли. Ранее с концертными программами выступили Намиг Гарачухурлу, Ройя Айхан и турецкие звезды Ханде Йенер, Ферхат Гёчер, Алишан, Гюльбен Эрген, Ченгиз Куртоглу и Интизар.

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