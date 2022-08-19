"Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой" отметил 3-летие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса, писатель и режиссер Ирана Гасымова отпраздновала 3-летие своего проекта "Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой", сообщает Trend Life.

На протяжении этих трех лет в рамках проекта выступило огромное количество поэтов, чтецов и любителей поэзии.

"Проект создан не только для поэтов, но и для всех любителей поэзии. Любой может прочитать как свое, так и произведение любого автора. И я очень рада, что благодаря этим теплым искренним вечерам, наполненным выступлениями как молодых, так и опытных поэтов, появилось очень много людей, кто не просто полюбил поэзию, но и сам начал писать. А многие поэты даже начали организовывать собственные вечера поэзии, привлекая все больше и больше людей к великому, вечному, доброму", - сказала Trend Life автор проекта Ирана Гасымова.

На вечере стихи исполнили как известные поэты - Атика Алиева, Саида Субхи, Сахиб Мамедов, так и молодые авторы - Эльдар Джангирбеков, Ильмира Одинаева, Азиза Лайм, писатели Зиньят Амирова, Анара Ахундова.

Среди чтецов также были известная азербайджанская художница, обладательница престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбекова, дизайнер, художник по костюмам Сабина Зулалова, ведущая и актриса Нателла Керимова, солист Азербайджанского государственного академического музыкального театра Фируз Мамедов, актриса дубляжа Арзу Мурадова и многие другие.

На вечере прозвучали музыкальные композиции в исполнении гитариста и певца Фуата Джафарова, исполнительницы на саксофоне Дениз Абассовой.

Напомним, что Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников.

Ирана Гасымова - лауреат национальной премии "Золотое перо", режиссер, сценарист, а также исполнитель главной роли в поэтическом спектакле "Поэтика любви", автор поэтического перфоманса "КиноЛирика", проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой". Она часто проводит сольные поэтические вечера как в Баку, так и в Москве, Санкт-Петербурге (Россия) и Тбилиси (Грузия).

Недавно был дан старт проекту "Poetry баттл с Ираной Гасымовой".

Пятого сентября в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоится показ сатирического спектакля по пьесе Ираны Гасымовой "Чего хотят женщины". Режиссером-постановщиком спектакля является автор произведения.