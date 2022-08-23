Айбениз Гашимовова отметила день рождения с проектом "Qonağımız var" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева Сураханского района в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с заслуженной артисткой, певицей Айбениз Гашимовой, сообщили Trend Life в Главном Управлении культуры города Баку.

Мероприятие прошло при совместной организации Управления, Дома культуры имени Мирзааги Алиева, Дома культуры поселка Амирджан. На нем присутствовали глава исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов, депутат Милли Меджлиса (парламент) Этибар Алиев и другие гости.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

Далее был продемонстрирован видеоролик, отражающий жизненный и творческий путь заслуженной артистки Азербайджана. Было отмечено, что встреча приурочена ко дню рождения Айбениз Гашимовой, который она отмечает 22 августа.

В своем выступлении глава исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов отметил важное значение проведения подобных мероприятий. Он поздравил заслуженную артистку Азербайджана с днем рождения и пожелал ей всего самого наилучшего.

Затем Айбениз Гашимова ответила на вопросы гостей вечера о своем творчестве. Присутствующие также смогли насладиться прекрасным исполнением певицы.

Вечер завершился песней "Vətəndən pay olmayır" в исполнении Айбениз Гашимовой и группы "Bülbüllər" (прим. – заслуженная артистка на протяжении многих лет является руководителем этого коллектива).

Отметим, что Айбениз Гашимова родилась 22 августа 1968 года в Гяндже. На сцене дебютировала в 1979 году в составе детского хора "Bülbüllər" ("Соловьи"), чуть позднее дебютировала сольно. Была членом жюри национальных конкурсов, снялась в двух фильмах - "Şerəli və Aybərçin" и "Məriz". Супруг певицы Халид Гулиев (1962 – 1992) является шехидом Карабахской войны.