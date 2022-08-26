В Берлине состоялось мероприятие, посвященное 80-летию Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана (СКА) провел в Берлине (Германия) мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения народного артиста СССР, легендарного певца и композитора Муслима Магомаева, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Мероприятие организовано в кинотеатре Arsenal.

Вечер вела председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, которая рассказала о многогранном таланте Муслима Магомаева, напомнив, что он был не только великолепным эстрадным певцом, но и прекрасно исполнял арии из классических опер.

Зрители с особой ностальгией слушали записи песен легендарного исполнителя и композитора, прозвучавшие на вечере, среди которых "Азербайджан", "Sənsiz", "Синяя вечность" и другие. Особенно приятно было принять участие в данном мероприятии бакинцам, ныне проживающим в Германии. Многие из них прекрасно помнят Муслима Магомаева, а некоторые даже были лично знакомы с ним.

На мероприятии также присутствовали сотрудники посольства Азербайджана в Германии.

Вечер прошел в очень теплой атмосфере, никого не оставив равнодушным.