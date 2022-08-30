В Швейцарии выступление азербайджанцев признано главным событием Фестиваля национальных костюмов и танцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Объединение “Друзья Азербайджана” с большим успехом представило страну на Фестивале национальных костюмов и танцев в Базеле (Швейцария), сообщили Trend Life в пресс-службе Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Танцевальная группа “Ритм” из Баку, принявшая участие в фестивале при организации Объединения “Друзья Азербайджана” и поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, представила композиции “Яллы”, “Сары гялин”, “Игидляр”, “Aзербайджан нахышлары”, “Oдлар юрду” и другие национальные танцы, которые вызвали большой интерес местного населения и гостей.

Организаторы фестиваля назвали выступление, организованное Объединением “Друзья Азербайджана”, главным событием мероприятия и выразили особую признательность танцевальной группе “Ритм”, показавшей образцы высокого искусства.

Фестиваль прошел с участием национально-культурных объединений Азербайджана, Испании, Португалии, Финляндии, Украины, Шри-Ланки и других стран.