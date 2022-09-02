YARAT проведет фестиваль "genafest", посвященный поколению альфа – Программа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представляет подробную программу детского фестиваля "genafest", посвященного поколению альфа, сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT.

10 сентября у детей и их семей будет возможность принять участие в серии мастер-классов, панельных дискуссий, шоу и перформансов. Программа разработана с учетом интересов поколения альфа.

Центр YARAT

Мастер-класс: Роботы-перформеры (Ev.3) с AzeRobot (1-й этаж, выставочный зал)

11:30 - 13:00

15:30 - 17:00

Возрастное ограничение: 10-12 лет

Робот ТВ: Мультфильмы с ENTESK (1-й этаж, библиотека)

12:00 - 12:40

16:00 - 16:40

Без возрастных ограничений.

Мастер-класс: Цифровая архитектура с AzeRobot (1-й этаж, библиотека)

13:30 - 15:00

17:30 - 19:00

Возрастное ограничение: 10-12 лет

Панельная дискуссия: "История моего цифрового успеха" (2-й этаж, выставочный зал)

Модератор: Айтадж Ганбарова

Спикеры: Роман Аббасов (14 лет), Хазрат Габибов (13 лет) и Омар Шарифли (9 лет)

16:00 - 17:30

Без возрастных ограничений.

Мастер-класс: Инклюзивный танец с Нигяр Султановой (2-й этаж, МФК)

11:30 - 13:00

Возрастное ограничение: 10-12 лет

Мастер-класс: Цифровые композиторы с Азером Гаджиаскерли (2-й этаж, МФК)

13:30 - 15:00

Возрастное ограничение: 8-12 лет

Панельная дискуссия с роботом-гуманоидом Пеппер: "Цифровой мир и его новые возможности" (2-й этаж, МФК)

Модераторы: Пеппер и Ругия Салманова

Спикеры: Джавид Гулиев (мультимедийный художник, основатель компании "Hypnotica"), Фаиг Алиев (основатель компании "Duymeta")

15:30 - 17:00

Язык: английский (синхронный перевод на азербайджанский)

Возрастное ограничение: 8+

Кинопоказ: "Хьюго" (2-й этаж, МФК)

17:30 - 19:30

Язык: азербайджанский

Без возрастных ограничений.

Музей живописи Азербайджана XX-XХI веков

Мастер-класс: Цифровое рисование с ENTESK (1-й этаж, библиотека)

11:30 - 18:30

Возрастное ограничение: 4+

Регистрация не требуется.

Обсуждение работ искусства "От кисти к цифровому искусству" (1-й этаж, выставочный зал)

14:00 - 14:30

16:00 - 16:30

Возрастное ограничение: 8+

Путешествие в виртуальную реальность: фрески Уджала Хагвердиева (2-й этаж)

11:00 – 20:00

Без возрастных ограничений.

Регистрация не требуется.

Мастер-класс: Покадровая анимация с Агамали Алиевым (2-й этаж)

11:30 - 13:30

Возрастное ограничение: 8-12 лет

Панельная дискуссия: "Альфы – поколение будущего" (2-й этаж)

Модератор: Айтадж Ганбарова

Спикеры: Айсель Мирзоева (родитель), Октай Намазов (родитель), Имамир Мирзоева (проектный менеджер "AzeRobot Education") и Айдан Искендерзаде (детский и подростковый психиатр)

14:00 - 15:30

Возрастное ограничение: 8+

Кинопоказ: "Honey, I Shrunk the Kids" (2-й этаж)

16:00 - 17:30

Язык: английский

Без возрастных ограничений.

Панельная дискуссия: "Современная игровая индустрия" (2-й этаж)

Модератор: Айдан Давали

Спикеры: Тогрул Гурбанов (геймер), Гусейн Насирли (главный киберспортивный рефери Азербайджанской федерации киберспорта), Гамид Гасанзаде (директор самой крупной киберспортивной арены на Кавказе, представитель "GLA") и Эльмар Мустафазаде (геймер, родитель)

18:00 - 19:00

Возрастное ограничение: 8+

Рядом с центром YARAT (на открытом воздухе)

Мобильная игра: "Следователь искусства" (пункты регистрации)

11:00 – 20:00

Возрастное ограничение: 8-12 лет

Через QR-код

Мастер-класс: Роботы-художники (Wedo 2.0) с AzeRobot (Tent A)

11:30 - 13:00

15:30 - 17:00

Возрастное ограничение: 4-7 лет

Мастер-класс: Роботы-художники (Spike) с AzeRobot (Tent A)

13:30 - 15:00

17:30 - 19:00

Возрастное ограничение: 8-12 лет

Мастер-класс: "Я и мой робот" (Tent B)

11:30 - 18:30

Возрастное ограничение: 3+

Регистрация не требуется.

Знакомство с гуманоид-роботом Пеппер (Бренд-вол YARAT)

13:30 - 14:30

Без возрастных ограничений.

Регистрация не требуется.

Нигяр Ибрагимбейли и коллектив убежища для женщин и детей "Təmiz dünyа": перформанс современного танца (сцена фестиваля)

12:00 - 12:30

Без возрастных ограничений.

Регистрация не требуется.

"DanceAbility": перформанс инклюзивного танца (сцена фестиваля)

13:30 - 14:00

Без возрастных ограничений.

Регистрация не требуется.

"Hypnotica": интерактивно-мультимедийная инсталляция (сцена фестиваля)

14:30 - 18:00

Без возрастных ограничений.

Регистрация не требуется.

Камерный оркестр "Авангард", концерт "Назад в будущее" (сцена фестиваля)

19:00 - 19:30

Без возрастных ограничений.

Регистрация не требуется.

Debug и Азад Бадалов: aудиовизуальный перформанс "Цифровой звук" (сцена фестиваля)

19:45 - 20:00

Без возрастных ограничений.

Регистрация не требуется.

Вход на мероприятия бесплатный.

Для регистрации: iTicket

Для получения дополнительной информации: 050 246 92 92.

Проект реализуется при поддержке ряда партнеров, включая администрацию Бакинского бульвара, платформы iTicket, AzeRobot, радио ASAN, Wonderland, Kinderland, камерного оркестра "Авангард", Дворца водных видов спорта Aquatic, ENTESK и Cosplay Club.