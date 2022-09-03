Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с началом нового, 113-го, сезона в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошло собрание коллектива, сообщили Trend Life в театре.

Директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев поздравил коллектив с началом нового театрального сезона и пожелал творческих успехов. Он рассказал о работе, проделанной в прошлом сезоне, и предстоящих задачах.

Было отмечено, что прошедший театральный сезон запомнился многими значимыми событиями. Впервые в истории театра состоялась премьера семи спектаклей. Коллектив театра принял участие как в мероприятиях, проводимых в Азербайджане, так и в ряде международных конкурсов и фестивалей, организованных в разных странах. Каждое из этих выступлений было встречено публикой с большим интересом.

Говоря об успешных выступлениях за рубежом, Алигисмет Лалаев отметил участие коллектива театра в 40-м Международном театральном фестивале "Фаджр" (Иран), Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы" (Беларусь), Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" (Россия).

Отметив также, что были установлены связи с Драматическим театром города Каттакурган (Самаркандская область, Узбекистан), Алигисмет Лалаев подчеркнул, что взаимный обмен опытом с театрами разных стран создает новые условия для участия в будущих фестивалях.

Директор театра добавил, что в 113-м сезоне планируется много интересных проектов.

На мероприятии был утвержден репертуарный план театра на ближайшие четыре месяца, предоставлена подробная информация о новых спектаклях и гастролях.