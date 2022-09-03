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Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)

Культура Материалы 3 сентября 2022 15:54 (UTC +04:00)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В связи с началом нового, 113-го, сезона в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошло собрание коллектива, сообщили Trend Life в театре.

Директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев поздравил коллектив с началом нового театрального сезона и пожелал творческих успехов. Он рассказал о работе, проделанной в прошлом сезоне, и предстоящих задачах.

Было отмечено, что прошедший театральный сезон запомнился многими значимыми событиями. Впервые в истории театра состоялась премьера семи спектаклей. Коллектив театра принял участие как в мероприятиях, проводимых в Азербайджане, так и в ряде международных конкурсов и фестивалей, организованных в разных странах. Каждое из этих выступлений было встречено публикой с большим интересом.

Говоря об успешных выступлениях за рубежом, Алигисмет Лалаев отметил участие коллектива театра в 40-м Международном театральном фестивале "Фаджр" (Иран), Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы" (Беларусь), Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" (Россия).

Отметив также, что были установлены связи с Драматическим театром города Каттакурган (Самаркандская область, Узбекистан), Алигисмет Лалаев подчеркнул, что взаимный обмен опытом с театрами разных стран создает новые условия для участия в будущих фестивалях.

Директор театра добавил, что в 113-м сезоне планируется много интересных проектов.

На мероприятии был утвержден репертуарный план театра на ближайшие четыре месяца, предоставлена подробная информация о новых спектаклях и гастролях.

Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
Азербайджанский музыкальный театр на пороге нового сезона (ФОТО)
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