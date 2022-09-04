Восторг от таланта! В Париже открылась выставка юных азербайджанских художников (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже, в одной из известных галерей столицы Франции - International Art Gallery, состоялось торжественное открытие выставки работ юных азербайджанских авторов, учеников студии изобразительного искусства известной художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбековой. Об этом сообщила Trend Life сама Нигяр Нариманбекова.

Экспозиция работ учеников Нигяр Нариманбековой вызвала большой интерес у парижской публики.

Мероприятие посетили вице-президент Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA) Айтян Мурадова, представители французской творческой элиты, искусствоведы, художники, поклонники живописи, а также представители азербайджанской диаспоры во Франции.

В торжественной обстановке известный галерист, издатель и художник Жорж Леви вручил приехавшим из Баку юным художникам сертификаты. Леви поздравил участников вернисажа с успехом и открытием их первой выставки в Европе.

Как отметила Нариманбекова, публика, была в восторге от таланта юных азербайджанских художников.

"Гости с большим интересом рассматривали работы, хвалили и восхищались интересными композиционными решениями, фантазией, техникой работы с цветом юных авторов.

У нас грандиозные планы на будущее - организация выставок в престижных салонах Франции. Но открытие экспозиции в галерее International Art Gallery – знаменательный, важный шаг юных азербайджанских художников на пути к покорению мировой арены искусства", - подчеркнула она.

В экспозицию вошли работы Амины Гулиевой, Медины Аббаслы, Таира Гараева, Али Ашимли, Джавада Ашимли, Марьям Гараевой, Фарах Гаджизаде, Медина Гараева и Афруз Рагимовой.

Выставка продлится до 12 сентября.