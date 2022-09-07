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Фильм азербайджанского режиссера будет показан на крупнейшем кинофестивале Азии (ФОТО)

Культура Материалы 7 сентября 2022 16:19 (UTC +04:00)
Фильм азербайджанского режиссера будет показан на крупнейшем кинофестивале Азии (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова будет продемонстрирован на Пусанском международном кинофестивале, сообщает Trend Life.

В этом году фестиваль пройдет с 5 по 14 октября. Кинолента Хилала Байдарова будет представлена в категории "Окно в азиатское кино".

Фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции. Авторы сценария картины – Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

В середине августа текущего года фильм "Balıqlara Xütbə" был представлен на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), где удостоен двух наград - "Специальное упоминание Pardo Verde WWF" и награду молодежного жюри, в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды".

Пусанский международный кинофестиваль (Busan International Film Festival) - крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно с 1996 года проводимый в южнокорейском городе Пусан. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров.

Фильм азербайджанского режиссера будет показан на крупнейшем кинофестивале Азии (ФОТО)
Фильм азербайджанского режиссера будет показан на крупнейшем кинофестивале Азии (ФОТО)
Фильм азербайджанского режиссера будет показан на крупнейшем кинофестивале Азии (ФОТО)
Фильм азербайджанского режиссера будет показан на крупнейшем кинофестивале Азии (ФОТО)
Фильм азербайджанского режиссера будет показан на крупнейшем кинофестивале Азии (ФОТО)
Фильм азербайджанского режиссера будет показан на крупнейшем кинофестивале Азии (ФОТО)
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