Фильм азербайджанского режиссера будет показан на крупнейшем кинофестивале Азии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова будет продемонстрирован на Пусанском международном кинофестивале, сообщает Trend Life.

В этом году фестиваль пройдет с 5 по 14 октября. Кинолента Хилала Байдарова будет представлена в категории "Окно в азиатское кино".

Фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции. Авторы сценария картины – Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

В середине августа текущего года фильм "Balıqlara Xütbə" был представлен на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), где удостоен двух наград - "Специальное упоминание Pardo Verde WWF" и награду молодежного жюри, в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды".

Пусанский международный кинофестиваль (Busan International Film Festival) - крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно с 1996 года проводимый в южнокорейском городе Пусан. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров.