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Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" (ФОТО)

Культура Материалы 8 сентября 2022 11:56 (UTC +04:00)
Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Сотрудник отдела книжной индустрии министерства культуры Азербайджана Ислам Гусейнов принял участие в церемонии награждения победителей 19-го Международного конкурса "Искусство книги", организованной в рамках 35-й Московской международной книжной выставки (Россия), сообщили Trend Life в ведомстве.

На церемонии награждения конкурса в номинациях "Наука и образование", "Искусство иллюстрации" и "Моя страна" азербайджанской стороне были вручены 3 диплома первой степени, а также 4 диплома второй степени и 3 диплома третьей степени в других номинациях.

Дипломы в данных номинациях были переданы Исламу Гусейнову.

Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" (ФОТО)
Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" (ФОТО)
Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" (ФОТО)
Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" (ФОТО)
Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" (ФОТО)
Азербайджан удостоен дипломов международного конкурса "Искусство книги" (ФОТО)
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