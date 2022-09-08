Определились финалисты Республиканского конкурса "Бюльбюль -125" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошли отборочные туры Республиканского конкурса "Бюльбюль -125" среди ханенде и инструментальных исполнителей мугама (тар, кяманча, балабан, ганун), сообщает Trend Life.

Конкурс проходит в рамках "Года города Шуша" и посвящен 125-летию со дня рождения выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля. Организаторы - министерство науки и образования, министерство культуры Азербайджана, Азербайджанская национальная консерватория, Фонд Бюльбюля и Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля.

Конкурс включал в себя предварительный отборочный и два основных этапа, которые прошли в Азербайджанской национальной консерватории и Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля. В конкурсном отборе приняли участие более сорока ханенде и инструменталистов от 17 до 25 лет, каждый из которых представил выступление (примерно в течение 10 минут), отражающее богатство и разнообразие традиционного музыкального наследия Азербайджана. Были определены 10 финалистов, которые исполнили произведения из репертуара Бюльбюля.

В состав жюри под председательством ректора Национальной консерватории, народного артиста Сиявуша Керими вошли известные музыканта. Заключительный вечер и церемония награждения победителей состоится 9 сентября в Доме-музее Бюльбюля в Шуше. Будет представлена концертная программа лауреатов конкурса и студенческого оркестра Национальной консерватории.

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