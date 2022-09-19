В Киеве состоялась всеукраинская конференция, посвящённая известному писателю из города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве состоялась всеукраинская научная конференция "Вторые тюркологические чтения", посвящённая 135-летию Юсифа Везира Чеменземинли, сообщила Trend Life куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук. Проект реализован - кафедра новой и новейшей истории зарубежных стран Исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Центр исследования истории турецкого и крымскотатарского народов. Глава оргкомитета конференции - известный украинский историк-азербайджанист, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Купчик.

Юсиф Везир Чеменземинли (наст. фамилия Везиров, 1887, Шуша, - 1940, Горьковская область) - азербайджанский писатель, прозаик, публицист, драматург, историк, фольклорист и политический деятель. Первый дипломатический представитель Азербайджанской Демократической Республики в Османской империи.

На открытии онлайн-конференции выступил профессор, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой новой и новейшей истории зарубежных стран КНУ им.Тараса Шевченко, профессор Олег Машевский, который отметил важность изучения выдающегося азербайджанского государственного и политического деятеля, дипломата, писателя Юсифа Везира Чеменземинли.

Историк-азербайджанист, глава оргкомитета конференции Олег Купчик рассказал про Украину в жизни Чеменземинли и влиянии выдающегося азербайджанца на развитие украинско-азербайджанских отношений и диалога между нашими народами. В частности, по словам историка, благодаря выдающимся уроженцам города Шуша — Юсифу Везирову, а также Джалилу Садыхову (официальный представитель АДР в Украине, октябрь-ноябрь 1918г.), тогдашний Киев и вся Украина узнали про древний азербайджанский города Шуша.

"Жизнь и деятельность выдающихся шушинцев Юсифа Везирова и Джалила Садыхова изучают студенты образовательной программы "Востоковедение" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - отметил Олег Купчик.

В рамках конференции были две секции: "Тюркский мир сквозь призму исторических личностей", "Турция в прошлом и настоящем". Среди докладов были следующие темы: "Васыль Кужим и Азербайджан" (Купчик Яна), "Мыкола Мирошныченко и Валерий Марченко на пути ценностей Юсифа Везира Чеменземинли. Жить во имя украинско-азербайджанской дружбы" (Гончарук Марина), "Чеменземинли в круговороте национально-вызвольной борьбы украинцев и азербайджанцев" (Ферхад Туранлы), "Сона-ханум Ахундова: страницы биографии выдающегося азербайджанского офтальмолога" (Зуб (Руденко) Наталия), "Иван Красковский и Азербайджан" (Гуменный Сергей), "Жизнь и деятельность первого официального представителя Азербайджана в Украине Джалила Садыхова" (Прокопенко Анастасия) и многие другие.

"Очень важно, чтобы и сейчас были возможности для развития украинско-азербайджанских отношений, культурного и научного диалога между нашими народами. Большая заслуга в этом Олега Романовича, организатора конференции. Ведь благодаря таким проектам мы сможем осознать важность поддержки друг друга в эти сложные для наших стран и народов времена. Те, кто сейчас стоит на пути развития украинско-азербайджанских отношений, ступают на ту дорогу, которая имеет место быть благодаря таким личностям как Мыкола Гулак, Александр Навроцкий, Лев Лопатынский, Агатангел Крымский, Мыкола Мирошныченко, Валерий Марченко... Своей деятельностью они развивали культурный, литературный, научный процесс и украинского, и азербайджанского народов. Большая ответственность состоит в том, чтобы на должном уровне чтить память этих личностей и исследовать их работы, научное и литературное наследие", - отметила Марина Гончарук.

Из истории

Юсиф Везир Чеменземинли (наст. фамилия Везиров) родился 12 сентября 1887 года в городе Шуша. Фамилия Везиров связана с одним из влиятельных визирей Карабахского ханства Мирзы Джамала Джеваншира, занимавшего этот пост в период правления Ибрагим Халил-хана и Мехтигулу-хана. С детства увлекался поэзией и рисованием. Получив первоначальное образование в школе Моллы Мехти, прославившегося под псевдонимом "Кар Халифа", он продолжил учёбу в русской школе города Агдама, а затем в Реальном училище города Шуша, одним из лучших средних учебных заведений Кавказа. Впоследствии учился в Бакинском реальном училище. С детства увлекался поэзией и рисованием. Еще учась в Шушинском реальном училище, он вместе со своим двоюродным братом Мир-Гасаном Везировым издавал ежемесячный юмористический журнал на русском языке "Фокусник". Псевдоним "Чеменземинли" взял в честь села своих соседей из Южного Азербайджана, которые спасли его от тяжелой болезни.

В 1910 году Чеменземинли поступил на юридический факультет Императорского университета Святого Владимира города Киева. За всё время учёбы в Университете он ни на миг не прерывал связи с Азербайджаном. За эти годы Юсиф Везир не раз печатался в газетах и журналах, издаваемых на Родине. В 1917 году в Киеве, собрав вокруг себя азербайджанских студентов, создает азербайджанское общество, председателем которого был избран. 1 ноября 1918 года постановлением правительства АДР М. Везиров был назначен дипломатическим представителем в Украинской народной республике и Польше.Одной из основных задач диппредставительства было ознакомление общественности этих стран с Азербайджаном. С этой целью представительством организовывались вечера, публиковались в газетах и журналах статьи по истории, литературе, культуре, торговле и экономике Азербайджана.

1 августа 1919 года постановлением правительства АДР он был направлен в Стамбул в качестве дипломатического представителя, где продолжил литературную деятельность. После установления Советской власти в Азербайджане, в 1920 году эмигрирует в Париж, но любовь к родине возвращает его в 1926 году в родные края. Здесь занимается преподаванием в различных вузах и работает редактором издательстве "Бакинский рабочий". Автор около двадцати романов и повестей, множества публикаций и переводов русских классиков. В 1940 году стал жертвой сталинских репрессий и отправлен в лагерь Унжлаг для заключённых в Горьковскую область , где и скончался 3 января 1943 года.