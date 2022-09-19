Директор "Азербайджанфильма" принял участие во встрече со всемирно известным режиссером Кшиштофом Занусси

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", прошедшего 13-18 сентября в Узбекистане, состоялась встреча руководителей киностудий стран СНГ, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

На данном мероприятии нашу страну представил директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов.

На встрече обсуждались вопросы создания "Международного творческого объединения киноорганизаций", его устав, структура, календарный план, а также организации показов фильмов из "Золотой коллекции" киностудий.

Также состоялась встреча руководителей киностудий со всемирно известным кинорежиссером, продюсером Кшиштофом Занусси.

Напомним, что в фестивале приняли участие около 500 представителей киноискусства и медиа из 40 стран мира. В его рамках состоялись "Дни азербайджанского кино", на которых были продемонстрированы фильм "Suğra və oğulları" (Сугра и сыновья) режиссера Ильгара Наджафа и документальная кинолента Аяза Салаева "Torpaq" (Земля).

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