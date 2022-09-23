ОАО "Азерхалча" и Rami Meir Art представили новый проект "Восхождение души" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов и израильский художник Рами Меир приняли участие в срезке ковра "Восхождение души", сообщает Trend Life. Мероприятие прошло в Губинской мастерской "Азерхалча".

Председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов отметил, что это уже четвертый проект Rami Meir Art и ОАО "Азерхалча". Новый проект "Восхождение души"– ворсовый ковёр ручного ткачества создан на одноименную картину мастера.

"Произведение "Восхождение души" – это художественная передача знаний и мыслеобраза об истине человеческой души и основ мира, трансформации и познаний ценностей жизни", - отметил Эмин Мамедов.

"Восхождение души"- возвращение к началу и истине, восстановление гармонии двух "Я" в человеке. Для передачи тонких колористических сочетаний абстрактной живописи используется более 30 оттенков. Замысел работы в сегодняшних реалиях, и стремлении человека переосмыслить привычные процессы, приобретает особую актуальность: в ней не найти кричащих лозунгов и провокационных высказываний.

"Мое стремление в живописи выйти за рамки двухмерного и трехмерного пространства нашли новое воплощение в ковровых изделиях. Ковёр "Восхождение души" - дизайнерски и технически сложный проект. Совместно с командой ОАО "Азерхалча" поставили задачу перенести "маслянную чеканку" с полотна в рельефные, объемные узоры. Так зритель в нестандартной форме знакомиться с символами и замыслом живописного "прототипа". Сложность изготовления ковра заключается в необычной технике использования ворса разной высоты, которая меняется по диагонали от земной сферы к небесной", - отметил Рами Меир.

Рами Меир родился в Баку. В 90-е годы эмигрировал с семьей в Израиль, но всегда бережно сохраняет в своей душе любовь к родному Баку, к знакомой и любимой с детства культуре Азербайджана. В то же время Рами Меир – представитель горских евреев, председатель Союза художников горских евреев России, истинный носитель духовных ценностей своего народа. А также поэт, автор слов к музыке, исполнитель песен, автор афоризмов и притч. Многие произведения находятся в частных коллекциях и музеях в России, США , Израиле, Азербайджане и других странах.

Ниже представлены фото мероприятия и процесса создания ковра.