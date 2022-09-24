Лауреат Каннского кинофестиваля представил свои фильмы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Госфильмофонде Азербайджана в рамках Международного фестиваля документального кино DokuBaku были представлены фильмы "Счастье" и "В темноте" российского и казахстанского кинорежиссера документального и игрового кино, лауреата Каннского кинофестиваля Сергея Дворцевого, сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

После демонстрации документальных кинолент директор Госфильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о творческой деятельности известного кинорежиссера.

В свою очередь Сергей Дворцевой отметил, что его фильмы впервые демонстрируются в Баку. Режиссер рассказал о съемках двух документальных кинолент и ответил на вопросы зрителей.

Также он поделился впечатлениями от посещения Госфильмофонда Азербайджана.

"Я восхищен архивом Госфильмофонда. Мне говорили о нем, и вот я его посетил. Здесь работают замечательные люди, которые собирают совершенно уникальные коллекции", - добавил он.

Отметим, что фильм "В темноте" рассказывает о пенсионере - одиноком слепом старике. Он живет тем, что плетет авоськи, которые затем раздает на улице первым встречным просто так, бесплатно. А непоседливая белая кошка, хоть и скрашивает его одиночество, постоянно мешает старику: то бумаги рассыплет, то запутает клубки. Проходят дни, недели и месяцы, а пенсионер все плетет и плетет свои допотопные авоськи, не рассчитывая на благодарность. Если авоськи никто не берет, он горько плачет: и в присутствии киношников, и тем более когда остается один…

Кинолента "Счастье" о семье кочевника в необъятной казахской степи. Образ существования здесь вечен и неизменен. Эта идиллия райского единения с природным миром обманчива. Жизнь не бывает идиллией. Но каждое мгновенье этой жизни самоценно и самодостаточно. Может быть, это и есть счастье.