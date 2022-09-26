В Баку состоялся концерт феноменальной немецко-российской пианистки Кристины Миллер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоялся концерт лауреата международных конкурсов, феноменальной немецко-российской пианистки Кристины Миллер, сообщает Trend Life.

На открытии вечера народная артистка Азербайджана, проректор по международным связям и социальным вопросам БМА Егяна Ахундова отметила значимость проведения традиционного фестиваля в деле развития мостов культуры между странами, обогащения искусства, представления общественности талантливых музыкантов и мастеров искусства.

Выступление Кристины Миллер прошло в сопровождении молодежного камерного оркестра Baku Chamber Orchestra, в который входят лауреаты республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Художественный руководитель – ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, директор – проректор БМА, народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова. Baku Chamber Orchestra выступил под управлением грузинского дирижера, лаурета международных конкурсов Мириан Хухунаишвили.

Прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Фридерика Шопена, Бенджамина Бриттена, Гии Канчелия.