Новый сезон в Баку - морской прибой, красота городской панорамы в вечернее время суток... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первым детским спектаклем показанным Азербайджанским государственным театром юного зрителя в новом, юбилейном 95-м, стала постановка "Şirinlər" ("Смурфики") по мотивам комиксов бельгийского художника Пьера Кюллифора, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Перед показом в фойе театра была представлена выставка работ юных художников. В экспозицию вошли 20 произведений 17 авторов. Работы юных художников были написаны на разные темы. Один из авторов изобразил морской прибой, другой показал красоту городской панорамы в вечернее время суток, а у третьего натюрморт получился настолько реалистичным, что на первый взгляд это вовсе и не картина. Яркие и чистые цвета красок на полотнах привлекали внимание зрителей.

Основная цель выставки, проводимой в рамках совместного проекта Государственного театра юного зрителя, студий "AskerovArt" и "Crazy Art" - формирование детского мировоззрения, развитие эстетического вкуса, выявление одаренных детей и повышение их интереса к изобразительному искусству.

После ознакомления с экспозицией состоялся показ спектакля, режиссером-постановщиком которого является Эльшад Рагимзаде, художник оформитель – Шахин Гусейнли, художник по костюмам – Екатерина Харитонова, над музыкальным оформлением работала Ирада Мурадова, ассистент режиссера Гюнай Гасымова, автор текста песен Рена Мирзоева, постановщик пластических движений – Джейхун Дадашев.

В спектакле заняты заслуженный артист Эльнур Бахрамхан, актеры Рашад Сафаров, Земфира Абдулсамедова, Гюнель Мамедова, Нурия Алиева, Хаяла Гасымова, Кенуль Абилова, Анар Сейфуллаев, Рамиль мамедов и Халиг Бекиров.