"Если бы я был художником этой книги" – церемония награждения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась церемония награждения победителей конкурса "Если бы я был художником этой книги" (Bu kitabın rəssamı mən olsaydım), сообщает Trend Life.

Конкурс был проведен отделением "3 alma" Издательского дома TEAS Press при поддержке Центра творчества Максуда Ибрагимбекова, ECAZ (Art&Hobby Shop) и сети книжных магазинов LİBRAFF.

На открытии директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова отметила, что конкурс проводился с целью создания возможностей для эффективного проведения летних каникул детей и подростков, стимулирования их творчества, совершенствования подхода к культурной среде, в которой они находятся, развития их художественного вкуса, повышения интереса к чтению, более широкой пропаганды духовности азербайджанского народа, культурного наследия национальных классиков.

В конкурсе могли принять участие как азербайджаноязычные, так и русскоязычные читатели. Отметим, что известное произведение Максуда Ибрагимбекова “Uşaqlığın son gecəsi” (Последняя ночь детства) было издано "3 alma" на русском и азербайджанском языках.

Основным условием для участия в конкурсе было прочтение произведения и создание к нему художественных иллюстраций. Победители были отмечены денежными премиями, ценными призами и сертификатами.