50-летие композитора и пианиста Джейхуна Аллахвердиева отметят концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 7 октября состоится концерт в честь 50-летия заслуженного деятеля искусств, профессора, композитора, пианиста и педагога Джейхуна Аллахвердиева, сообщили Trend Life в филармонии.

На концерте выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижер оркестра, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова.

Солисты программы – заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), лауреат республиканских и международных конкурсов, президентский стипендиат Джамиль Седизаде (фортепиано).

На концерте прозвучат произведения композитора, среди которых увертюра "Габала", "Четыре романса". Также впервые вниманию слушателей будут представлены первая, вторая сюиты из балета "Тадж-Махал" и концерт для фортепиано и симфонического оркестра.

Отметим, что Джейхун Аллахвердиев – автор известных концертов для струнных квартетов, симфонических и камерных оркестров. Его произведения звучат не только в нашей стране, но и на различных международных фестивалях, концертах, в том числе в Японии, Иране и на Кипре.

В 1987 году Аллахвердиев, учась на втором курсе музыкального училища, завоевал первое место в Международном конкурсе пианистов в Тирасполе. Став лауреатом, он проучился еще один год и на третьем курсе экстерном окончил музыкальное училище.

В 1990 году он поступает в Бакинскую консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) на кафедру композиции в класс профессора Арифа Меликова. Спустя два года - на фортепианное отделение, где учится в классе педагога Эльмиры Алиевой, которое завершает в 1997 году с красным дипломом.

С 1998 года – член Союза композиторов Азербайджана.

С 1999 года Джейхун Аллахвердиев работает преподавателем в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли на кафедре композиции, воспитывает новое поколение композиторов, с 2006 года - на должности доцента, а с 2014 года является профессором.

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