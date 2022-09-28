Азербайджан и Венгрия - Дыхание цветов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) прошел художественно-музыкальный вечер, посвященный творчеству всемирно известного венгерского поэта Миклоша Радноти, а также презентация книги сборника стихов писателя "Дыхание цветов", изданной МФТКН на азербайджанском языке, сообщили Trend Life в организации.

В своем выступлении президент МФТКН Гюнай Эфендиева рассказала о гунно-тюркском союзе, существовавшем на протяжении всей истории. Она отметила, что эта реальность оставила неизгладимый след в истории Европы и Азии: "Венгрия была сердцевиной этой великой истины, центром империи Западных Гуннов. А современные венгры - это потомки Аттилы, его наследники. Таким образом, на протяжении веков отношения между венгерским и тюркским народами были на более высоком уровне, чем дружба. Потому что родство между нашими народами основано на общем прошлом, происхождении, языке и культуре".

Говоря о деятельности МФТКН, Гюнай Эфендиева отметила, что целями организации являются изучение, защита и пропаганда в мировом масштабе древних материально-духовных ценностей Тюркского мира. Ознакомление с культурой Венгрии, страны-наблюдателя МФТКН - одно из основных приоритетов организации, и в связи с этим очередным проектом организации является издание переведенной на азербайджанский язык книги стихов великого венгерского поэта Миклоша Радноти.

"Миклош Радноти - один из классиков венгерской литературы, отличающийся уникальным почерком. Наряду с ярким талантом, в литературном наследии Радноти отчетливо заметен его смелый, красноречивый характер. Радноти был настоящим народным поэтом. Он выражал свою гражданскую позицию в отношении жестокости фашизма, зверств, совершенных против венгерского народа, и описывал эту непримиримость высоким поэтическим языком", - добавила Эфендиева.

Президент МФТКН подчеркнула, что изданная книга, даст возможность азербайджанским читателям еще больше полюбить венгерскую литературу, и послужит укреплению культурных связей между Венгрией и Тюркским миром.

Посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торман рассказал о трагической жизни поэта. Он отметил, что творчество Миклоша Радноти совпало с самым тяжелым периодом Венгрии.

Посол подчеркнул, что несмотря на то, что Радноти стал одной из жертв Второй мировой войны, он посвятил свою жизнь венгерскому народу и своими стихами привил людям любовь к Родине.

Глава представительства Организации тюркских государств в Будапеште Янош Ховари рассказал о горькой судьбе ценных ученых и тюркологов Тюркского мира, принявших участие в первом Тюркологическом конгрессе, состоявшемся в Баку в 1926 году. Говоря о Победе во второй Карабахской войне, одержанной Азербайджаном два года назад, посол почтил память всех шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны.

Художественная часть мероприятия началась с исполнения венгерской музыки заслуженным артистом Азербайджана Сахибом Пашазаде (тар). Затем под руководством заслуженного артиста Азербайджана Ниджата Кязимова был представлен небольшой спектакль, где прозвучали стихи поэта, посвященные жертвам войны.

Музыкально-художественный вечер вызвал большой интерес и был встречен аплодисментами гостей .