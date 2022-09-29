Тайна красок в Баку – выставка работ Лятафет Мамедовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана в Музее современного искусства в Баку состоялось открытие персональной выставки работ азербайджанской художницы, члена Международной ассоциации искусств при ЮНЕСКО, Международной ассоциации пластических искусств, члена Группы художников Бакыркёй в Турции Лятафет Мамедовой, сообщает Trend Life.

Экспозиция называется "Rənglərin sirri" (Тайна красок).

Выступая на мероприятии, первый заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что Лятафет Мамедова – художник, достойно представляющий азербайджанское искусство за рубежом.

Было подчеркнуто, что Лятафет Мамедова родилась в семье известного азербайджанского художника, заслуженного работника культуры Хафиза Мамедова. Она успешно окончила Художественное училище имени Азима Азимзаде, а затем Государственный институт искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1978-1980 годах принимала участие в симпозиумах, проходивших в ряде городов стран Балтии, и удостоена премий. Первая персональная выставка работ Лятафет Мамедовой была проведена в 1999 году в Баку. В 2001 году она была приглашена в Турцию, где преподавала в различных художественных центрах Стамбула. В 2005 году Лятафет Мамедова создала свою творческую мастерскую.

Севда Мамедалиева поздравила Лятафет Мамедову с открытием персональной выставки и вручила мастеру кисти почетную грамоту министерства культуры за вклад в азербайджанское изобразительное искусство.

Лятафет Мамедова выразила признательность организаторам экспозиции и гостям мероприятия.

На выставке, которая продлится до 5 октября, представлены 70 работ Лятафет Мамедовой в различных жанрах, а также несколько произведений Хафиза Мамедова.