Подошел к финалу проект "INTERACT Film Lab"

БАКУ /Trend Life/ - Проект "INTERACT Film Lab", осуществляемый киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры Азербайджана, подошел к финальному этапу, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

Проект стартовал в мае текущего года. Заявки на участие в нем подали 450 кандидатов. После проведенных интервью менторы предоставили 60 молодым людям возможность стать участниками "INTERACT Film Lab".

В рамках учебной лаборатории, длившейся шесть месяцев, приглашенные зарубежные специалисты в области кино провели с местными студентами теоретические и практические занятия.

Своими знаниями и опытом поделились: в области режиссуры - Наталья Меркулова, в сценарном мастерстве - Алексей Чупов, в операторском искусстве - Евгений Родин, в работе художника-постановщика - Гурам Наврозашвили и в сфере продюсирования - Валерия Лебид.

На протяжении всего проекта ряд известных зарубежных и отечественных кинодеятелей, наряду с занятиями, также встречался со студентами и проводил творческие беседы.

Цель проекта – стимулирование развития киноиндустрии страны путем подготовки профессиональных специалистов.

Отметим, что 3 октября в Киноцентре "Низами" в Баку состоится финальная презентация проекта.