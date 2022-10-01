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Азербайджанские музыканты проведут мастер-классы в Турции

Культура Материалы 1 октября 2022 12:23 (UTC +04:00)
Азербайджанские музыканты проведут мастер-классы в Турции

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В турецких университетах пройдут мастер-классы об азербайджанском музыкальном искусстве, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятия реализуются при организации министерства культуры, совместном сотрудничестве Ассоциации "Cultural Network House" и TADIV (Турецко-азербайджанский фонд дружбы, сотрудничества и солидарности).

В рамках серии мероприятий 3 октября заслуженные артисты - джазовый пианист Шаин Новрасли и исполнитель на кяманче Тогрул Асадуллаев, а также известный исполнитель на таре Арслан Новрасли проведут мастер-класс для турецких студентов.

Студенты послушают выступление артистов, получат ценные знания об азербайджанской музыкальной культуре.

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