Украинский сын азербайджанского народа – 75-летие Мыколы Мирошныченко

БАКУ /Trend Life/ - В этом году исполняется 75 лет со дня рождения одного из самых известных украинских переводчиков тюркских литератур - поэта, литературоведа Мыколы Мирошныченко (1947-2009). В честь этой знаменательной даты в Украине пройдет ряд мероприятий, сообщила Trend Life куратор украинско-азербайджанских проектов, журналист Марина Гончарук.

"Мыколу Мирошныченко по праву считают самым плодотворным и самым выдающимся украинским переводчиком азербайджанской литературы. Он был невероятно одарённым человеком, который владел азербайджанским, турецким, старотурецким, крымскотатарским языками и имел глубокие познания о литературе тюркских народов. Украинскому читателю он открыл десятки азербайджанских авторов - незабвенных классиков и талантливых современников. Не случайно один из сборников переводов Мирошныченко называется "Брама Сходу" (с украинского "Врата Востока"). Он посвятил свою жизнь тому, чтобы открыть украинскому народу на родном языке литературу тюркских народов, в частности азербайджанскую — глубокую и таинственную, хранящую древнюю традицию и культуру, имеющую давние связи с украинским литературным процессом. Он был тем, кто открывал не только Врата Востока, но, скорее, врата тюркского мира для Украины, продолжая традицию Агатангела Крымского, Мыколы Гулака, Олександра Навроцкого и привнеся колоссальный вклад в развитие украинско-азербайджанского литературного обмена и взаимопроникновения культур", - отметила Марина Гончарук.

По ее словам, даже в это сложное время она планирует реализовать в Украине проекты, посвящённые популяризации литературного наследия выдающегося азербайджаниста.

В 1976-1978 гг. Мыкола Мирошныченко стажировался в Бакинском государственном университете, совершенствуя знание азербайджанского языка, одновременно работал в библиотеке университета.

"Он был восхищён красотой Баку, древней культурой и литературой Азербайджана, которую видел как бесконечный источник для вдохновения переводчика и литературоведа. Находясь в Баку, он написал поэтический цикл "Рукопись из Города Ветров". Здесь можно увидеть, как он тонко понимал и чувствовал азербайджанские смыслы и коды, которые открывались ему с изучением истории, традиций и обычаев этого народа. Эти несколько сложные, аутентичные подтексты становились в авторской поэзии Мыколы откровением - простым, но о сложном. В "Рукописи..." можно прочитать, как в поэзии "Велетенський саз" (с украинского "Огромный саз") автор сопереживает азербайджанцам, которые неоднократно сталкивались с несправедливостью и трагедиями в своей истории. А как описывает красоты Баку, Абшерона, вдохновляется творчеством азербайджанских художников и поэтов – это просто потрясающе", - отметила Марина Гончарук.

Мирошныченко перевёл на украинский язык десятки азербайджанских поэтов, среди которых: Афзаладдин Хагани, Низами Гянджеви, Мехсети, Имадеддин Насими, Мухаммед Физули, Мирза Шафи Вазех, Мирза Алекпер Сабир, Мухаммед Гади, Мамед Араз, Бахтияр Вагабзаде, Фикрет Годжа, Гусейн Джавид, Осман Сарывелли, Сулейман Рустам, Расул Рза, Рамиз Ровшан, Мирварид Дильбази, Вагиф Самедоглу, Дильсуз и другие.

Его переводы публиковались в украинских литературных газетах и журналах. Еще в 80-х как переводчик и составитель он работал при выходе таких изданий, как "Азербайджанське радянське оповідання", сборник поэзии Аббаса Абдуллы "Не сказане мною", сборник стихов для детей Тофика Махмуда "Горішина", книга Юсифа Самедоглу "День страти. Роман. Оповідання".

Но главным вкладом в украинско-азербайджанский литературный процесс стало издание двухтомной "Антологии азербайджанской поэзии". Это издание по праву считается главным и исторически важным событием в украинско-азербайджанских литературных отношениях за годы независимости. Первый том охватывает период ХІІ - начало ХХ вв., а второй том - ХХ - начало ХХІ века. Мыкола Мыколовыч долго вынашивал идею этого проекта, выступил инициатором, составителем и ведущим переводчиком двухтомной антологии. За этот труд в 2007 году решением Президиума Национального союза писателей Украины Мыколе Мирошныченко была присуждена Национальная литературная премия имени Максыма Рыльского.

Мыкола Мирошныченко известен также как выдающийся поэт, палиндромист, автор визуальных стихов. Он был инициатором и сооснователем литературного объединения поэтов-палиндромистов «Гераклит», членом Национального союза писателей Украины, Национального союза журналистов Украины, Союза писателей Азербайджана.

Творчество Мирошныченко отличается метафоричностью, глубоким проникновением в образную стихию восточной поэзии, сочетанием ее с украинской поэтической традицией, удачным синтезом сюрреалистических образов и поэтического прагматизма. Мыкола был мастером экспериментальной и зрительной поэзии, возрождал подзабытые поэтические фигуры, переносил на украинскую литературную почву редкие формы восточной поэзии (рубаи, туюг, газель, пантун, мухтамилат, мурабба), экспериментировал с разными поэтическими формами и жанрами.

"Украинско-азербайджанские отношения невозможно представить без вклада Мыколы Мирошныченко. Всевышний выбрал его для особой миссии - открыть украинскому народу глубокий и таинственный мир древней культуры и литературы азербайджанского народа. Я бы очень хотела, чтобы в Азербайджане больше знали про Мирошныченко, так как это человек, который всецело любил Азербайджан и азербайджанский народ, посвятил себя популяризации Азербайджана. Он очень тонко чувствовал все переживания азербайджанского народа и всегда отстаивал его интересы в Украине", - добавила Марина Гончарук.