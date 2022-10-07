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В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)

Культура Материалы 7 октября 2022 14:29 (UTC +04:00)
В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках VIII Бакинской международной книжной выставки прошла презентация книги произведений известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван на узбекском языке, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Книга переведена на узбекский язык и издана по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане. Книгу перевела узбекская поэтесса Шахло Касымова. Предисловие к книге написал академик Рафаэль Гусейнов.

На презентации присутствовали представители литературы Азербайджана и Узбекистана, участники выставки.

В своих выступлениях директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, академик, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов и узбекская поэтесса Хосият Рустам рассказали о творчестве Хуршидбану Натаван.

Отметим, что на VIII Бакинской международной книжной выставки организован стенд Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане. На стенде представлены издания об Азербайджане, переведенные на узбекский язык.

В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)
В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)
В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)
В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)
В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)
В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)
В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)
В Баку состоялась презентация книги произведений Хуршидбану Натаван на узбекском языке (ФОТО)
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