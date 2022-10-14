Потрясающие картины, созданные в курортной местности Галаалты в рамках арт-симпозиума XAZARART (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В курортной местности Галаалты Шабранского района проходит арт-симпозиум XAZART, организованный Leyla Khazary ArtGallery в сотрудничестве с Qalaalti Hotel & Spa и при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Руководитель Leyla Khazary ArtGallery Лейла Хазари отметила, что целью художественного симпозиума XAZAR является определение современных тенденций в изобразительном искусстве с участием представителей общественности, популяризация современной живописи среди широкой аудитории.

Арт-симпозиум XAZART проводится с целью оживления художественной жизни в регионах, развития творчества местных талантов, творческих связей между столицей и регионами, а также ознакомления иностранных гостей Qalaalti Hotel & Spa с местным искусством и культурной жизнью страны.

В симпозиуме принимают участие мастера, известные и любимые также за пределами Азербайджана художники, среди которых Анар Гусейнзаде, Анар Йолчуев, Диана Алиева, Эльдар Бабазаде, Эльнур Махмудов, Абульфаз Фараджоглу, Фархад Ялгузаг, Инна Костина, Мир Азер Абдуллаев, Рафаил Алиев, Сянан Эйнуллаев, Тарана Сеид, Зохраб Саламзаде. Каждый художник привнеся свой мир, свое видение, знакомит зрителей со своим творчеством. Здесь представлены разные направления живописи, абстрактные и классические работы. Арт-симпозиум XAZART проходит с 7 до 15 октября.

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