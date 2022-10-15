Второе дыхание азербайджанских картин 60-90-х годов. Открытие уникальной экспозиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместном сотрудничестве министерства культуры Азербайджана, ОО Cultural Network House и Музея современного искусства состоялось открытие выставки "İkinci Nəfəs" (Второе дыхание), сообщает Trend Life.

В экспозиции, которая будет представлена до 6 ноября, представлены 72 работы 41 художника, написанные в 60-90-е годы. Среди представленных произведений из Азербайджанской государственной картинной галереи работы известных художников Саттара Бахлулзаде, Таира Салахова, Тогрула Нариманбекова, Салама Саламзаде, Хафиза Мамедова, Микаила Абдуллаева, Баба Алиева, Халиды Сафаровой, Лятифа Фейзуллаева, Эльмиры Шахтахтинской, Огтая Садыхзаде и др.

На открытии министр культуры Анар Керимов отметил важность реализации проекта в деле пропаганды национального искусства и ценностт выставленных произведений.

"В фонде Азербайджанской государственной картинной галереи хранятся произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и современного искусства, содержащие более 10 тысяч художественных жемчужин, созданных азербайджанскими художниками. Представление широкой общественности этих картин наглядно свидетельствует о славной истории искусства Азербайджана", - отметил министр.

Председатель Cultural Network House Association Айнур Сулейманзаде отметила, что работа над проектом шла на протяжении семи месяцев, произведения были отреставрированы, и тем самым им было придано "второе дыхание".

"Проект имеет большое значение с точки зрения представления молодому поколению нашей богатой школы живописи", - отметила Айнур Сулейманзаде.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов назвал 60-е годы прошлого века "эпохой Возрождения" азербайджанского изобразительного искусства.

"Эти произведения вечны и имеют огромную художественную ценность. Отрадно отметить, что и сегодня представители изобразительного искусства Азербайджана вносят большой вклад в развитие национальной культуры", - отметил Фархад Халилов.

Затем гости ознакомились с произведениями, представленными на выставке.