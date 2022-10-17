В Баку прошла церемония вручения государственных наград деятелям культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку прошла торжественная церемония в связи с присвоением группе деятелей культуры и искусства почетных званий, награждением орденами и медалями, согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Анар Керимов рассказал о внимании и заботе государства о сфере культуры и деятелях, которые вносят вклад в ее развитие.

Было отмечено, что присвоение почетных званий, награждение орденами и медалями стимулирует творческую деятельность представителей, служащих на благо нашей культуры и искусства.

Министр также подчеркнул, что роль культуры, ее пропаганда имеют большое значение, и в этом деле важная роль отводится деятелям культуры и искусства. Представители культуры играют большую роль в донесении реалий Азербайджана до мира.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства государственные награды и удостоверения.

"Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики" был вручен народной артистке Фирангиз Ализаде, орден "Шохрат" - народному артисту Эльдару Мансурову.

Также на мероприятии были вручены удостоверения о присвоении званий "Заслуженный художник", "Заслуженный работник культуры", ордена "Эмек" 3-й степени, медали "Терегги", медали "За отличие на государственной службе".

Награжденные выразили признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности.