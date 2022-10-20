100-летие Рауфа Гаджиева - он был одним из тех, кто стоял у истоков азербайджанского джаза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения народного артиста СССР и Азербайджана, видного композитора и музыкально-общественного деятеля Рауфа Гаджиева, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Юбилейное мероприятие открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде.

Отметив, что творчество и всесторонняя музыкально-общественная деятельность Рауфа Гаджиева занимают значительное место в истории азербайджанской музыкальной культуры, Фирангиз Ализаде подчеркнула, что он является автором музыкально-сценических, вокально–симфонических, оркестровых, камерно-инструментальных произведений, музыки для театральных постановок, фильмов, эстрадных песен.

"Он был одним из тех, кто стоял у истоков азербайджанского джаза, проводя в этой области как творческую, так и большую организационную работу. Его замечательные песни "Азербайджан", "Севгилим", "Лейла" и другие полюбились слушателям не только нашей страны, но и за рубежом. Его оперетты и музыкальные комедии "Ромео - мой сосед", "Куба – любовь моя", "Мама, я женюсь", "Перекресток" ставились на сценах многих городов за пределами Азербайджана", - сказала председатель СКА.

Была особо отмечена его деятельность и в период работы министром культуры Азербайджана (1965 -1971 годы), директором Филармонии (1964 год, ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), а также в должности первого секретаря Союза композиторов (1979-1985 годы).

Далее на тему "Роль Рауфа Гаджиева в музыкальной культуре Азербайджана" выступила доктор философии по искусствоведению, доцент Лейла Гулиева. О творчестве композитора в области балетной музыки рассказала доктор философии по искусствоведению Наталья Дадашева. Жанру оперетты в творчестве Рауфа Гаджиева посвятила свой доклад докторант Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Кенюль Гусейнова.

Теплыми воспоминаниями о Рауфе Гаджиеве поделились народный артист Азербайджана, профессор Тофиг Бакиханов и заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Имруз Эфендиева.

В музыкальной части мероприятия прозвучали песни "Лейла" и "Севгилим" в исполнении лауреата международного конкурса Али Мурадова, а также песня Наиры из оперетты "Мама, я женюсь", представленная Аминат Ахмедовой (концертмейстер - Диляра Керимова).

Эффектным завершением вечера стало "Поппури", основанное на известных мелодиях композитора (аранжировка – Тамилла Мамедова, Эмиль Ахмедзаде), которое на двух роялях было блестяще исполнено учащимися 15-й музыкальной школы имени Рауфа Гаджиева - лауреатом республиканского конкурса Джамилем Садизаде и Абдулали Гусейнли (педагог – Тамилла Мамедова).

В заключение мероприятия внук Рауфа Гаджиева – Мирза Рустамов поблагодарил Союз композиторов за прекрасную организацию вечера, посвященного памяти его деда.