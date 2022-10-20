Айбениз Гашимова провела концерт, посвященный 100-летию своей наставницы, легендарной Шовкет Алекперовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошел концерт, посвященный 100-летию легендарной исполнительницы, народной артистки Шовкет Алекперовой (20 октября 1922 - 7 февраля 1993, Баку), сообщает Trend Life.

Почетными гостями вечера стали семьи шехидов Карабахской войны. Среди зрителей немало деятелей культуры и искусства. Концертная программа сопровождалась фото и видео слайдами из жизни и творчества прославленной певицы, с экрана представлены ее исполнение различных композиций. Вечер был организован заслуженной артисткой Айбениз Гашимовой, которая исполняла песни из ее репертуара, делилась воспоминаниями. Айбениз Гашимова дебютировала на сцене в 1979 году в составе детского хора Bülbüllər, и с тех пор ее всегда поддерживала Шовкет Алекперова, была ее наставницей.

Имя Шовкет Алекпервой стало известно далеко за пределами Азербайджана, но не только благодаря ее огромному таланту, творческой и педагогической деятельности и участию в общественной жизни страны. Каждый, кому посчастливилось знать эту женщину, отмечает ее поразительные душевные качества: доброту, тактичность, скромность, способность к самопожертвованию, преданность близким людям и огромную любовь к жизни. О ее гостеприимстве до сих пор ходят легенды. Она очень вкусно готовила, при этом стараясь порадовать каждого гостя: накануне очередного торжества обзванивала всех и уточняла, что кому приготовить. И застолья обязательно превращались в творческие вечера. И в то же время, где бы ни появлялась эта потрясающая женщина, всегда приковывала к себе полные любви и восхищения взгляды. Помимо певческого таланта, Шовкет Алекперова обладала красивой внешностью, была очень женственна, сценична, артистична и лирична. В ней всё гармонично сочеталось. Было в ней нечто величественное, можно сказать, королевское! Ее неподражаемый голос - такой мягкий, бархатистый, идущий из глубины души - уводил в мир искренних чувств, заставлял сердца биться в едином ритме с ее композициями. И каждый выход на сцену сопровождался настоящим волшебством, магией огромного таланта и любви к делу всей ее жизни. Она пела о жизни - такой разной, волнующей, заставляющей сопереживать или улыбаться, плакать или надеяться на лучшее…

На вечере выступили известные музыканты, вокалисты и ханенде, среди которых народные артисты Айгюн Байрамова, Эльчин Гашимов, Джамиля Байрамова, заслуженные Фируза Ибадова, Эльнур Ахмедов, юные солисты Творческой академии Айбениз Гашимовой, а также Алмаз Оруджова, Хикмет Гасымов и другие, были представлены различные дуэты и виртуальное исполнение Айбениз Гашимовой с Шовкет Алекперовой. Вечер прошел под овации зрителей.

В раннем возрасте Шовкет Алекперова играла на кяманче. В 15 лет победила на конкурсе с композицией "Карабах шикестеси", где её талант оценили великие личности - композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. Она сразу же была принята в новый Азербайджанский государственный хор, в котором начала профессиональную карьеру певицы. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнкули Сарабский. Овладевая профессией, Шовкет ханым параллельно выступает в качестве солистки Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца. В годы Великой Отечественной войны, выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. Но ни в одном из своих интервью даже не упоминала ни о таком напряженном графике, ни о контузии, полученной во время одной из поездок на прифронтовую полосу. С 1945 года работала в Азербайджанской государственной филармонии, а к 1950-м годам признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. За свою творческую карьеру посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. В её репертуар входили мугамы сейгях, гатар, шахназ, а также, наряду с песнями на азербайджанском, были композиции на персидском, арабском и турецком языках, народов Средней Азии. Выступала на одной сцене с корифеями Бюльбюлем, Ханом Шушинским, Рашидом Бейбутовым, сотрудничала с великими композиторами Тофигом Гулиевым, Арифом Меликовым, Джахангиром Джахангировым, Эмином Сабитоглу, Шафигой Ахундовой, Сулейманом Алескеровым, Васифом Адыгезаловым, поэтами Бахтияром Вахабзаде, Фикретом Годжа и другими.

Патриотизм и любовь к родной земле ярко проявлялась не только в творческой жизни, но и гражданской позиции. Во время трагических событий 20 января 1990 года, когда советскими войсками была учинена бойня в Баку, Шовкет Алекперова находилась на лечении в Германии. Узнав о случившемся, несмотря на тяжелое состояние здоровья, с целью помощи пострадавшим и их семьям выступила в двух благотворительных концертах в Берлине и Гамбурге.

Когда легендарная певица скончалась 7 февраля 1993 года - были устроены государственные похороны с прямой трансляцией на телевидении...

Школа, созданная Шовкет Алекперовой, существует до сих пор в лице её учеников - Айгюн Байрамова, Мансум Ибрагимов, Айбениз Гашимова, Фируза Ибадова, Алмаз Оруджева и многие другие.

В одном из последних интервью Шовкет Алекперова сказала: "Существует очень много людей во всем мире, которым не повезло. Каждый человек имеет тысячу проблем. И я тоже, но я считаю себя счастливым человеком в любом случае. Я могу открывать мою любовь людям, чьих лиц я никогда не видела. И я знаю величие и одаренность своего народа, сладость азербайджанского языка. Есть люди, которых я никогда не видела, но они питают большую любовь и уважение ко мне. Может ли быть большее счастье, чем это?".

Фото - Вугар Иманов