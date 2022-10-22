На международном фестивале в Чехии пройдет мастер-класс азербайджанского режиссера Хилала Байдарова

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова будет продемонстрирован на Международном фестивале документального кино в Йиглаве (Чехия) (Jihlava International Documentary Film Festival), сообщает Trend Life.

В этом году фестиваль пройдет с 25 по 30 октября. 28 октября после демонстрации фильма на фестивале состоится мастер-класс, который проведет режиссер Хилал Байдаров.

Фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции. Авторы сценария картины – Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

В середине августа текущего года фильм "Balıqlara Xütbə" был представлен на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), где был удостоен двух наград - "Специальное упоминание Pardo Verde WWF" и награды молодежного жюри в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды".