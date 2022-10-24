Любовь к поэзии - встреча с Рамизом Ровшаном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры поселка Амирджан при организации Управления культуры города Баку в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с народным поэтом Азербайджана, писателем, кинодраматургом Рамизом Ровшаном, сообщили Trend Life в Управлении.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На вечере присутствовали глава Исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов, начальник Главного Управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, председатель Совета печати Азербайджана Рашад Меджид и многочисленные поклонники творчества Рамиза Ровшана. ​

Ведущая вечера Гюнай Фирудингызы поприветствовала гостей и рассказала о творческом пути народного поэта. Было отмечено, что Рамиз Ровшан - один из тех, кто прививает читателям интерес и любовь к литературе.

​Затем народный поэт поделился своими мыслями о литературе, поэзии, искусстве, прочел недавно написанные стихи, ответил на многочисленные вопросы гостей мероприятия.

В завершение Рамиз Ровшан выразил благодарность всем организаторам мероприятия.