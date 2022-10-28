Прекрасный голос, высокая сценическая культура – вспоминая Шовкет Алекперову (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой, сообщает Trend Life.

Творчество выдающейся представительницы национального исполнительского искусства, известной певицы и педагога, народной артистки Шовкет Алекперовой занимает почетное место в национальной музыкальной истории.

Прекрасный голос, высокая сценическая культура принесли ей большую известность в народе как неповторимой исполнительнице мугамов и народной музыки. Каждый исполненный ею мугам и песня стали культурным достоянием народа.

В начале мероприятия в записи прозвучала композиция "Oxu gözəl" в исполнении Шовкет Алекперовой.

Директор музея, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Алла Байрамова рассказала о творческом пути Шовкет Алекперовой, ее больших заслугах в развитии музыкального искусства Азербайджана.

О жизни и деятельности Шовкет Алекперовой рассказала ведущая мероприятия, заместитель директора музея Тарана Зейналова.

На вечере воспоминаниями о народной артистке поделились писатель, публицист, заслуженный работник культуры Мустафа Чеменли, директор Бакинского музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств, профессор Назим Казымов, ученица Шовкет Алекперовой, ханенде, заслуженная артистка Нурия Гусейнова, невестка Шовкет Алекперовой, директор 11-летней детской музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева - Гюльнара Сафарова.

Выступления сопровождались показом слайд-шоу "Шовкет Алекперова -100", подготовленным на основе богатой коллекции музея.

В художественной части мероприятия была представлена программа с участием солистки Ансамбля старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженной артистки Нурии Гусейновой, преподавателя Азербайджанской национальной консерватории, лауреата конкурса мугама Нушабы Керимовой, педагогов и учащихся 11-летней музыкальной школы № 20 имени Шовкет Алекперовой.

Шовкет Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Она была третьим ребёнком в семье, где воспитывалось шестеро детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, в жюри которого были композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения "Карабах шикестеси" Шовкет Алекперова была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгулу Сарабский. В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года работала в Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева). К тому времени Шовкет Алекперова уже была самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В её репертуар входили мугамы Сейгях, Гатар, Шахназ, песни азербайджанских композиторов и композиторов стран Средней Азии. За свою творческую деятельность она посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Успешно выступала во Франции, Польше, Турции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире. Шовкет Алекперова скончалась 7 февраля 1993 года в Баку. Похоронена в Аллее почетного захоронения.