В Международном фонде тюркской культуры и наследия состоялась конференция "Караимы Литвы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) в рамках совместного сотрудничества с посольством Литвы в Азербайджане состоялись конференция и открытие выставки "Караимы Литвы", сообщили Trend Life в МФТКН.

Конференция началась с показа видеосюжета, отражающего историю сотрудничества между Международным фондом тюркской культуры и наследия и Литовской Республикой.

Открывая конференцию вступительным словом, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева рассказала о переселении ряда тюркских народов в различные страны в зависимости от исторических условий.

Президент МФТКН подчеркнула, что сегодня со стороны глав тюркских государств, а также организаций тюркского сотрудничества уделяются особое внимание и поддержка интеграции тюркских народов.

Гюнай Эфендиева высоко оценила бережное отношение Литовской Республики к проживающим на ее территории национальным меньшинствам тюркского происхождения – татарам и караимам.

"Не случайно прошлый год в Литве был объявлен "Годом литовских татар", а нынешний – "Годом литовских караимов". В 2021 году между МФТКН и Литвой был подписан Меморандум о сотрудничестве с целью сохранения и дальнейшего продвижения историко-культурного наследия татар и караимов, проживающих в стране. В МФТКН с участием министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса состоялось открытие выставки "Татары Литвы", где были представлены редкие портреты выдающихся личностей, а также исторические фотографии, отражающие обычаи и культуру литовских татар", - сказала она.

Президент МФТКН отметила, что караимы – самая малочисленная этническая группа тюркского происхождения, заселившаяся в Литве. Проживающая в Тракае караимская община на протяжении веков сумела сохранить свои традиции, веру, обычаи и, самое главное, язык. Язык караимов относится к кипчакской группе и является одним из языков, охраняемых ООН. Несмотря на малочисленность караимов, они занимают особое место в Тюркском мире и вместе с тем являются важной частью литовского общества. Напомнив о мероприятии, проведенном МФТКН в рамках открытия "Года литовских караимов", Гюнай Эфендиева сказала: "Мероприятие состоялось во время визита в МФТКН Первой леди Литовской Республики Дианы Науседене. Мы говорили о важности межнациональной интеграции, вкладе каждой нации во всемирное наследие и значимости мультикультурных и толерантных ценностей. Затем мы ознакомились с организованной в рамках сотрудничества с посольством Литвы в Азербайджане выставкой, посвященной караимам. Сегодня мы вновь проводим конференцию, открываем выставку, и снова собираемся вместе, чтобы ознакомиться и представить караимское наследие. Мы изучаем историко-культурное наследие караимов из глубины веков, заглядываем в их прошлое".

Выступивший на мероприятии посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас оценил деятельность МФТКН как вклад в продвижение и развитие диалога между Тюркским миром и народами, представляющими другие культуры.

Посол подчеркнул важность реализации ряда совместных проектов Фонда с посольством Литвы в Азербайджане и выразил большое удовлетворение успешным сотрудничеством.

Выступившая на конференции с презентацией председатель Культурной Ассоциации караимов Литвы Карина Фиркавичуте подробно рассказала участникам мероприятия о древней истории, культуре, о пути, пройденном караимами из прошлого в настоящее. Фиркавичуте рассказала о языке, религиозных верованиях, численности караимов, а также о работе, проделанной возглавляемой ею общиной в направлении сохранения их самобытности и передачи ее будущим поколениям.

В завершение конференции состоялся обмен памятными сувенирами.

В рамках мероприятия состоялось открытие выставки картин, отражающих традиции, образ жизни и национальную одежду караимов.

Выставка сопровождалась национальной музыкой и песнями в исполнении артистов – представителей караимов Литвы Ритаса Линге и Августы Фиркович.

В мероприятии приняли участие официальные лица, послы стран-членов и наблюдателей МФТКН, а также других стран, представители литовских караимов, общественные деятели.