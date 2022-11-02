В бой идут одни "старики" - потрясающий концерт легендарной Yellow Jackets в Баку, или Сюрприз с балабаном (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел потрясающий концерт легендарного американского коллектива, джаз-фьюжн-группы Yellow Jackets, организованный Premier LTD Art Management, сообщает Trend Life. Концерт прошел в рамках мирового турне в честь 40-летия творческой деятельности коллектива.

Это очередной проект Premier LTD из серии "Звезды джаза - впервые в Баку", который, начиная с 2005 года, знакомит любителей музыки с уникальными музыкантами и их неповторимым творчеством.

Всемирно известный коллектив впервые выступил в Баку и оставил самые яркие впечатления. Концертная программа подарила жителям столицы и гостям города яркие эмоции и позитивное душевное настроение. В этот день на сцене блистали Мастера музыки, "старики" коллектива Рассел Ферранте (клавишные, синтезаторы), Боб Минцер (саксофон, бас-кларнет), Уильям Кеннеди (ударные, перкуссия), Дейн Алдерсон (бас). За свою 40-летнюю историю Yellow Jackets записала 25 альбомов, получила 17 номинаций на Grammy, выиграла две, отыграла бесчисленное количество аншлаговых туров и получила мировое признание. Несмотря на прошедшие годы, группа сохранила свой необычный стиль и по-прежнему радует своими выступлениями на лучших сценах мира. Потому что неизменным оставалось необычайно высокое качество музыкального мастерства. Миллионы поклонников творчества, смена поколений за четыре десятка лет, так и не уменьшила любовь к музыкантам, напротив, стала еще больше. И сегодня Yellow Jackets - одна из самых влиятельных и любимых джазовых групп. Лучшие и новые композиции стали украшением этого вечера, которые встречались овациями зала.

Зрители была также поражены сюрпризом, когда на сцену вышел лауреат международных конкурсов, президентский стипендиат, исполнитель на азербайджанском балабане Ниджат Масимов, имя которого вписано в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

"О любви еще с детской поры Ниджата Масимова к легендарной группе Yellow Jackets я случайно узнала в одном из его интервью. Тогда решила преподнести зрителям сюрприз и представить на концерте их совместное выступление. Для молодого музыканта, давнего фаната группы, эта идея показалась несбыточной, хотя была давней мечтой. Мы отправили Боб Минцеру его записи, но ответ получили лишь в день приезда группы в Баку. Долгожданная встреча произошла на их репетиции в день концерта. И хотя для совместного музицирования было отведено всего лишь 15 минут, на сцене казалось, что они вместе выступают уже многие годы. Это был слаженный ансамбль, где особенно органично звучали джазовый саксофон с азербайджанским балабаном” - сказала Trend Life руоководитель Premier LTD Art Management Назакет Касимова.

Сюрприз действительно удался на славу – зал взорвался овациями! Как и весь концерт, интересные моменты которого можно посмотреть в нашей фото и видео ленте.

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