В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 100-летие Фикрета Амирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже (Франция) при совместной организации министерства культуры и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО было торжественно отмечено 100-летие со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт министерства культуры Азербайджана.

Перед началом концертной программы выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, который выразил признательность министерству культуры Азербайджана и руководство ЮНЕСКО за вклад в организацию вечера, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Гости мероприятия были проинформированы о жизни и творчестве выдающегося азербайджанского музыкального деятеля, композитора Фикрета Амирова.

Было отмечено, что симфонический мугам занимает особое место в многообразном творчестве композитора, который родился в Гяндже. Мугам, основной жанр классической народной музыки Азербайджана, включенный в 2008 году в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, оказал сильное влияние на творчество Амирова.

Его симфонические мугамы исполнялись в крупнейших концертных залах европейских стран, а также США под руководством самых известных дирижеров мира.

Также была представлена информация о симфонических мугамах, операх, балетах, камерно-инструментальных и вокальных произведениях, музыкальных комедиях композитора.

На вечере заместитель генерального директора ЮНЕСКО по внешним связям и Африканскому приоритету Фирмин Эдуард Матоко поприветствовал участников мероприятия от имени генерального директора организации.

В своем выступлении он коснулся отношений между нашей страной и ЮНЕСКО. Было отмечено, что данное мероприятие отражает дух культурного наследия, диалога и культурного разнообразия.

С 1956 года ЮНЕСКО участвует в мероприятиях, проводимых государствами-членами и ассоциативными членами в память об исторических событиях и выдающихся личностях.

Празднование юбилеев выдающихся личностей, внесших вклад во взаимное обогащение культур, способствует межнациональному взаимопониманию, сближению народов.

Своими произведениями Фикрет Амиров также внес вклад в пропаганду ценностей ЮНЕСКО.

Далее в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова сочинения Фикрета Амирова исполнили - народный артист СССР и Азербайджана, известный пианист Фархад Бадалбейли, заслуженные артисты Сабина Асадова (меццо-сопрано), Бабек Нифталиев (ханенде), молодые исполнители Сельджан Насибли (сопрано), Орхан Джалилов (тенор).

Выступления азербайджанских музыкантов сопровождались бурными аплодисментами.

Отметим, что в 2021 году в рамках 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в программу юбилеев всемирной организации на 2022-2023 годы были включены юбилеи двух исторических личностей Азербайджана – 200-летие мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева (1823-1924 годы) и 100-летие со дня рождения композитора Фикрета Амирова (1922-1984 годы). Было подтверждено празднование юбилея на уровне ЮНЕСКО в международном масштабе.