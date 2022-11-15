Прогулка из Швейцарии в Азербайджан. Ходить пешком - и правильно, и сказочно прекрасно… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "Прогулка" известного швейцарского писателя Роберта Вальзера (1878-1956) на азербайджанском языке, сообщает Trend Life.

Книга переведена с немецкого на азербайджанский язык по инициативе объединения "Друзья Азербайджана", который действует в Базеле (Швейцария). Проект реализован при поддержке посольства Швейцарии в Азербайджане, Фонда Роберта Вальзера и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Руководитель проекта - Рамиля Мехтиева."Gəzinti" выпушен в свет издательством Alatoran.

Выступившие директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, председатель объединения "Друзья Азербайджана" Арзу Алиева-Бодмер, директор издательства Alatoran, поэт Расим Гараджа отметили, что презентация стала очередным мостом культуры между странами. Специально на презентацию из Берна в Баку прибыл руководитель Фонда Роберта Вальзера, профессор Рето Сорг, который рассказал о жизни и творчестве писателя и ответил на вопросы гостей вечера. Гость из Швейцарии выразил признательность за возможность впервые приехать в Баку, воочию убедиться в красоте столицы и добродушии людей, особо подчеркнув свои впечатления от Бакинского книжного центра. На вечере были прочитаны отрывки из произведения.

"Прогулка" - одно из самых известных произведений Роберта Вальзера, которое было издано в 1917 году небольшим тиражом, но со временем стал бестселлером. Перед читателем - трогательная, умная и психологически точная хроника прогулки как смотра творческих сил, достижений и неудач жизни, предваряющего собственно литературный труд. "Прогулка" очень символична для жизни Роберта Вальзера, он всегда обожал путешествовать пешком, даже ходил на большие расстояния. "Ходить пешком - и правильно, и сказочно прекрасно, и согласно с древним человечьим обычаем. Хотя стоит подразумевать согласование и не плохое состояние башмаков либо сапог", – говорит автор в произведении, которое написал от первого лица, прогуливаясь и рассказывая об увиденном. Герой критикует то, что вокруг, и себя самого, так как знает, что тоже является частью целого - магической вселенной, которая, по его словам, является несправедливой...

"Прогулка" - вторая книга Роберта Вальзера, переведённая на азербайджанский язык. Первая – роман "Разбойник" (Dələduz).