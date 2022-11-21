Азербайджанским военнослужащим показали спектакль о судьбе матери, которая ждет сына с фронта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра продемонстрировал в N-ской воинской части постановку "Bir nəfəs qədər" ("На одном дыхании") , сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Показ был приурочен ко Дню национального возрождения.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Спектакль "Bir nəfəs qədər" поставлен режиссером театра Самиром Гуламовым. В нем красной нитью проходит судьба матери, которая ждет сына с фронта и верит, что он скоро вернется в отчий дом с победой.

Автором идеи и художественным руководителем постановки является директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев. Дирижер-постановщик и автор музыкального оформления - заслуженный деятель искусств - Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, балетмейстер – заслуженная артистка Лейла Агаева, дирижер – Самед Сулейманлы, концертмейстер – Кямиль Гасанов, ассистенты режиссера – Севиндж Мамедова и Амрах Дадашев.

В спектакле использованы сочинения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова, а также композиция в исполнении молодого пианиста, президентского стипендиата Кямиля Гасанова.

Спектакль представили - заслуженная артистка Нахида Оруджева, актеры Гюльнара Абдуллаева, Амрах Дадашев, Гюльджахан Саламова, Гусейн Алили, Самедзаде Хасыев, Ибрагим Ализаде, Офелия Мамедова, Назрин Исмаилзаде, Мурад Алиев, Али Керимов, артисты балета Мухамед Абдуллаев и Ройя Мехрализаде.

Спектакль был с интересом принят личным составом. Солдаты и офицеры поделились впечатлениями от просмотра постановки, отметив, что сюжетная линя им близка.