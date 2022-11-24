Одаривая каждого энергией живого чувства, волшебным светом любви и красоты – душевный вечер в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре в рамках проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой" прошел вечер, посвященный творчеству выдающегося представителя азербайджанской литературы ХХ века, поэту Микаилу Мушфигу (Микаил Мирза Абдулкадыр оглу Исмаилзаде, 1908-1938), сообщает Trend Life.

На вечере были продекламированы стихи поэта на азербайджанском и русском языках. Среди чтецов были не только поэты и люди искусства, но и любители поэзии Микаила Мушфига - Ильмира Одинаева, Наиля Габиб, Нигяр Бабаева, Дмитрий Бабинцев, Зиньят Амирова, Назрин Джафарлы, Мурад Гулиев, Ирэн Тасалова, Сунэль Мирзазаде, Зарема Манафова, Инга Бахолдина и Али Гусейнов.

Автор проекта, поэтесса Ирана Гасымова отметила, что Микаил Мушвиг - поэт с трагической судьбой, ставший жертвой сталинских репрессий, является автором многих стихов, воспевающих любовь и красоту. Он прожил всего 30 лет, но оставил значительный след в национальной литературе.

В раннем возрасте он потерял родителей и его родные взяли осиротевшего малыша под свою опеку. С детства у него проявился глубокий интерес к литературе, особенно к поэзии и музыке. В свободное время поэт любил играть на таре и петь, выступал активным пропагандистом традиционных азербайджанских музыкальных инструментов, глубоко почитал тюркскую культуру и искусство. У него была удивительная память на стихи, любил наизусть читать стихи Физули, Фирдоуси и Омара Хайяма. Он выступал как революционный романтик, крепко связанный с современностью и умеющий видеть прекрасное будущее своего народа. Поэт обладал большим оптимизмом, любил жизнь и людей. О чем бы он ни писал, какой бы темы ни касался, он стремился прежде всего воспеть новое, осмыслить и показать сущность и закономерности его развития. Главное достоинство произведений поэта составляют полнота характеров его героев, хорошо построенный сюжет, драматизм событий. В его произведениях убедительно раскрывается внутренний мир людей, нашли отражение взгляды в связи с социально-культурными вопросами.

Прошли годы, стихи Мушвига по-прежнему одаривают каждого энергией живого чувства, волшебным светом любви ко всему сущему. Ведь его поэзия наполнена богатством всех красок жизни, она и есть сама жизнь со всеми ее печалями и радостями, счастливыми и трагическими событиями, в ней растворено все то, чем жил поэт, чем был наполнен его внутренний мир. Имя Микаила Мушфига навсегда в сердцах азербайджанского народа, его именем названы улицы и школы в городах страны, воздвигнуты памятники, действует музей, реализуются различные проекты.

Отметим, что за три года в рамках проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой" прошли вечера, посвященные творчеству Низами Гянджеви, Самеда Вургуна, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Иосифа Бродского, Александра Блока, Анны Ахматовой и Бориса Пастернака.